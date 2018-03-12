Один зі знайдених в авто Рубана снарядів зайнявся під час оформлення зброї (відео)

Полум'я вдалося вчасно загасити, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Під час документування правоохоронцями зброї, яку перевозив переговорник Володимир Рубан 8 березня, сталось займання одного зі снарядів.

Як повідомляє «Українська правда», цю інформацію журналістам підтвердили три незалежних один від одного джерела.

Так, під час процесуального оформлення зброї з машини, якою керував Рубан, загорівся снаряд, пороховий заряд до нього, і, можливо, міни калібру 120 мм.

Полум'я вдалося вчасно загасити, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.