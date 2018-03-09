Рубан арештований за рішенням суду

Під вартою Рубан буде знаходитися 60 діб, тобто до 6 травня.

Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого напередодні зі зброєю неподалік від кордону з ОРДЛО.

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Суд ухвалив рішення взяти Рубана під варту без можливості внесення застави на 60 днів. Таким чином, суддя задовольнив клопотання слідчого, узгоджене х військовою прокуратурою. Після цього засідання закрили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом п'яти днів.

Під вартою Рубан перебуватиме до 6 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Він прямував з окупованих територій, і в його вантажі знайшли зброю та боєприпаси. У повідомленні про підозру його звинувачують у підготовці терористичного акту і незаконному володінні зброєю.

Рубан звинувачення відкидає і стверджує, що був лише водієм, а про зброю, яка знаходилася в автомобілі, нічого не знав.