Завтра у Житомирі за участю Кубіва проведуть "Експортний день" для підприємців

Під час засідання планується напрацювання спільних з бізнесом рішень щодо розвитку експортного потенціалу регіону

У Житомирі 13 березня 2018 року за участі міністра економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубіва проведуть "Експортний день" для підприємців. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 13 березня у Житомирі пройде виїзне засідання Ради з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Захід під назвою "Житомир. Діалог влади до бізнесу" в рамках “Експортного дня” відбудеться у Житомирському центрі розвитку місцевого самоврядування.

"Під час засідання планується напрацювання спільних з бізнесом рішень щодо розвитку експортного потенціалу регіону",- зазначають в облдержадміністрації.

Організатори заходу – Офіс з просування експорту, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтримки OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, а також Житомирська облдержадміністрація.