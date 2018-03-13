Військові на основному полігоні південної України "Широкий лан" потопають у багнюці (фото, відео)

Радник президента Юрій Бірюков пояснив таку ситуацію великою кількістю снігу, який раптом почав танути і тим, що земля поглинає завезений раніше щебінь.

В багнюці по коліно українським військовослужбовцям на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині доводиться не тільки їздити, але й жити.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» військові жартують, що тут їм одночасно і канали Венеції, і грязьові ванни Мертвого моря.

Намети на основному полігоні півдня України повністю затоплені в багнюці, а в деяких вода піднялася до такого рівня, що спати в них неможливо.

У лютому 2016 року бійці 53-ї бригади через подібну проблему колоною пішли з полігону до прокурорів у Миколаїв. Тоді скандал набув такого розголосу, що на полігон прибув начальник Генштабу Віктор Муженко.

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Після того командири 53-ї бригади пішли під суд і вже в березні 2017 року тут почалося грандіозне будівництво. Однак минув рік, а проблема залишилася.

Радник президента Юрій Бірюков пояснив таку ситуацію великою кількістю снігу, який раптом почав танути і тим, що земля поглинає завезений раніше щебінь. За його словами, із запланованих 370 мільйонів надали не більше 10 відсотків.

За тендерною інформацією, фірми «Вінницька будівельна компанія» та «Ріст» отримали на будівництво табору від Міноборони 213 мільйонів гривень і це – аж ніяк не 10 відсотків від суми.

Журналісти зазначають, що будівництво на полігоні насправді ведеться, але реальних власників фірм-підрядників знайти неможливо. До того ж, за цими будівельниками і за їхніми керуючими компаніями тягнеться шлейф з десятків господарських, адміністративних і, навіть, кримінальних судових процесів.

Журналісти припускають, що така ситуація може призвести до того, що будівництво зупиниться, а гроші зникнуть. А поки військові продовжують служити «як на курорті», резюмується у сюжеті.