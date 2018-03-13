На полігоні "Широкий лан" вночі сталася пожежа: загинув військовий, ще семеро постраждали
На військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області сьогодні вночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
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«На 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку», - сказано у повідомленні.
Близько 4-ої години ночі особовий склад добового наряду наметового містечка помітив загорання намету. Військовослужбовці негайно вжили заходів з евакуації особового складу та гасіння пожежі.
Під час пожежі один військовослужбовець загинув, семеро отримали опіки різного ступеня тяжкості.
Постраждалих доставили в Миколаївський військовий шпиталь. Загрози життю постраждалим військовослужбовцям немає.
За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування. Проводяться слідчі дії.