На полігоні "Широкий лан" вночі сталася пожежа: загинув військовий, ще семеро постраждали

За фактом пожежі на полігоні в Миколаївській області та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування.

На військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області сьогодні вночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

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«На 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку», - сказано у повідомленні.

Близько 4-ої години ночі особовий склад добового наряду наметового містечка помітив загорання намету. Військовослужбовці негайно вжили заходів з евакуації особового складу та гасіння пожежі.

Під час пожежі один військовослужбовець загинув, семеро отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Постраждалих доставили в Миколаївський військовий шпиталь. Загрози життю постраждалим військовослужбовцям немає.

За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування. Проводяться слідчі дії.