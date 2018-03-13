Валентин Резніченко: Від підтоплень будинків врятували півтори тисячі криворожан

У Кривому Розі розчистили балку Кандибіна. Цим, як розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, було врятовано від підтоплень півтори тисячі місцевих мешканців.

Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації

«Розчищені річки, зариблені водойми, ліквідовані сміттєзвалища. Щороку втілюємо у життя близько 20 екопроектів. Таке завдання ставить перед областю Президент України Петро Порошенко. Нині вже завершили роботи з розчистки балки Кандибіна у Кривому Розі. У планах обласної влади – облаштувати там рекреаційну зону», - зазначив Валентин Резніченко

Балка Кандибіна – це колишня шахта, яку затопило водою. Дамба поступово замулювалась, перетворюючись на болото. Згодом там утворилося стихійне сміттєзвалище.

Така ситуація тривала десятки років, доки за справу не взялася ДніпроОДА за підтримки народного депутата від БПП Костянтина Усова. Роботи стартували у 2017-му. Будівельники працювали на 5 ділянках, загалом розчистивши півтора кілометра балки.