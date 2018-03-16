У Києві можуть оголосити понеділок вихідним днем

З вечора 16 березня, а також 17 і 19 березня в столиці очікується сильний сніг, що призведе до утворення снігового покриву до 25-30 см.

У разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендувала оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. У першу чергу це стосуватиметься дитсадків і шкіл.

Про це заявив перший заступник голови міськадміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба КМДА.

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Також сьогодні з 19:00 і до понеділка 19 березня в мерії вирішили обмежити в'їзд вантажівок у столицю через складні погодні умови. Це дозволить уникнути блокування руху на дорогах та перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки, йдеться в повідомленні прес-служби.

Киян просять уважно стежити за повідомленнями міської влади і дотримуватись рекомендацій фахівців.

Нагадаємо, що в результаті активного циклону з вечора 16 березня, а також 17 і 19 березня в столиці очікується сильний сніг, що призведе до утворення снігового покриву до 25-30 см. Ситуація ускладниться через пориви північно-східного вітру 15-18 м / с , хуртовини, ожеледицю та зниження температури до 3-8° морозу.