З 4 листопада в Україні потеплішає до +18 градусів, заморозки ночами припиняться

Протягом тижня напрямок вітру з північно-західного перейде на південний. Південні, південно-західні та південно-східні потоки принесуть в Україну істотне підвищення температури повітря, повідомляє Opogode.ua.

3-4 листопада повітря ще буде порівняно свіжим, вдень очікується +2+9, на заході до +12 градусів. А з 4 листопада потепління посилиться до припинення морозів вночі і підвищення температури повітря вдень до +8+14, а в західній частині та на півдні України місцями до +18 градусів. Трохи мінусів ще буде спостерігатися в східних областях України в нічні години.

Читайте такожЗавтра в Україну прийде друге "бабине літо", хоча вночі очікуються заморозки

Антициклон, область високого атмосферного тиску, утримає переважно суху погоду. Істотні опади протягом тижня малоймовірні.

У більшості областей очікуються тумани та мла.

3-5 листопада в західних областях - посилення вітру до 15-20 метрів в секунду.

У Києві протягом 3-9 листопада суттєвих опадів не очікується, лише тумани і мла. Температура повітря вночі 0+4 градуси, в околицях до 2 морозу, вдень +5+9, у другій половині тижня до +10+14 градусів.

Вітер в Україні очікується південний, південно-східний та південно-західний, 5-12 м/с, 3-5 листопада на заході місцями пориви 15-20 м/с.