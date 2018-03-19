У Миколаєві під будівлю ОДА принесли паперові літачки у пам'ять про Волошина - вони опинилися в урні (фото)

Паперові літачки через 10 хвилин опинилися в урні.

У Миколаєві під будівлю обласної адміністрації принесли кілька десятків паперових літачків у пам'ять про льотчика, в. о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина.

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Фото опубліковані користувачами у Facebook. Але літачки були викинуті в найближчу урну.

"Вдень біля порога ОДА розклали паперові літачки. Через десять хвилин ось такий результат. Без коментарів", - пише на своїй сторінці користувач Воронов Андрій та публікує відповідне фото.

Як відомо, ЗМІ оприлюднили телефонне листування Волошина, в якому йдеться, що він хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт, в. о. керівника аеропорту писав, що у нього "суїцидальні настрої".

18 березня повідомлялося, що в Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в. а. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби скоїв 33 бойових вильоти.

З армії звільнився за сімейними обставинами. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.