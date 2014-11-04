Під Києвом у торфі, що горить, вибухнула міна, іще шість знешкодили піротехніки

"Від вибуху ніхто не постраждав, але гасити пожежу рятувальникам стало страшнувато. На наступний день на місце прибули піротехніки, щоб обстежити територію на предмет інших вибухових пристроїв, які могли перебувати в торфі. Вони викопали ще шість мін часів Другої світової війни! Їх знешкодили на спецполігоні", - розповіли "Сегодня" в прес-службі ДСНС Київської області.

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За словами саперів, міна детонувала через високу температуру - за словами пожежників, вона в надрах палаючого торфу настільки висока, що закипає вода, якою вони гасять вогонь. "Зараз на місці пожежі працює 82 рятувальника і понад 15 машин. Торфовища, які горять (площа 15 га), повинні загасити до кінця цього тижня", - обіцяють в ДСНС.