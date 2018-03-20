Суд у Москві визнав законним продовження арешту Сущенку до 30 березня

Фейгін пояснив, що шансів на ухвалення позитивного рішення було «нуль», але захист дотримується процедури для можливості подати матеріали до ЄСПЛ.

Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Роману Сущенку до 30 березня.

Читайте такожСтала відома дата розгляду по суті справи українського журналіста Сущенка в РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, це рішення ухвалив суддя Мосміськсуду, таким чином відхиливши апеляцію адвоката Марка Фейгіна.

«Постанову Московського міського суду від 24 січня 2018 року залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення», - йдеться в рішенні.

Конвой заборонив спілкуватися із Сущенком, але на запитання про самопочуття Роман жестами показав, що все нормально.

Засідання суду проходило в закритому режимі.

Як заявив Фейгін, шансів на ухвалення позитивного для Сущенка рішення було «нуль», але захист дотримується процедури, щоби була можливість подати матеріали до Європейського суду з прав людини.

«Якщо ми пропускаємо оскарження, це підстава для російської сторони заявити, що якщо не оскаржили, значить - згодні з рішенням. Саме тому ми оскаржимо все», - сказав адвокат.

За його словами, в цьому сенсі «процесуальна процедура, навіть виглядаючи ритуальною, необхідна, щоб дотриматися для оскарження в міжнародних інстанціях».

Як повідомив Фейгін, захист пропонував замінити тримання Сущенка під вартою на домашній арешт у гостьовому будинку при Посольстві України в РФ.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

24 січня 2018 року суд у Москві продовжив строк арешту Сущенку до 30 березня.

Сьогодні, 20 березня, Фейгін повідомив, що розгляд по суті справи Сущенка розпочнеться 27 березня, і всі процеси у справі пройдуть у закритому режимі.