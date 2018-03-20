Суд у Москві визнав законним продовження арешту Сущенку до 30 березня

13:36, 20 березня 2018
Суспільство
101
УНІАН

Читайте такожСтала відома дата розгляду по суті справи українського журналіста Сущенка в РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, це рішення ухвалив суддя Мосміськсуду, таким чином відхиливши апеляцію адвоката Марка Фейгіна.

«Постанову Московського міського суду від 24 січня 2018 року залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення», - йдеться в рішенні.

Конвой заборонив спілкуватися із Сущенком, але на запитання про самопочуття Роман жестами показав, що все нормально.

Засідання суду проходило в закритому режимі.

Як заявив Фейгін, шансів на ухвалення позитивного для Сущенка рішення було «нуль», але захист дотримується процедури, щоби була можливість подати матеріали до Європейського суду з прав людини.

«Якщо ми пропускаємо оскарження, це підстава для російської сторони заявити, що якщо не оскаржили, значить - згодні з рішенням. Саме тому ми оскаржимо все», - сказав адвокат.

За його словами, в цьому сенсі «процесуальна процедура, навіть виглядаючи ритуальною, необхідна, щоб дотриматися для оскарження в міжнародних інстанціях».

Як повідомив Фейгін, захист пропонував замінити тримання Сущенка під вартою на домашній арешт у гостьовому будинку при Посольстві України в РФ.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

24 січня 2018 року суд у Москві продовжив строк арешту Сущенку до 30 березня.

Сьогодні, 20 березня, Фейгін повідомив, що розгляд по суті справи Сущенка розпочнеться 27 березня, і всі процеси у справі пройдуть у закритому режимі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Справа Сущенка