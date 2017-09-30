Міжнародна і Європейська федерації журналістів звернулися до РФ з вимогою звільнити Сущенка

Українського журналіста затримали в Росії рік тому і звинуватили в "шпигунстві". Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Європейської федерації журналістів.

"Роман є шановним професійним журналістом з сильною репутацією. Сподіваємося, що підвищена увага до очевидно абсурдної справі про шпигунство допоможе Роману звільнитися", - сказав президент НСЖУ Сергій Томіленко.

"Один рік тримання під вартою Романа є образою свободи засобів масової інформації. Ми настійно закликаємо владу негайно звільнити пана Сущенка", - підкреслив президент МФЖ Ентоні Белленгер.

Його колега з Європейської федерації журналістів Могенс Бличер Бьеррегорд також закликав до звільнення журналіста, назвавши звинувачення сфабрикованими.

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"Ми вважаємо, що звинувачення проти Романа повністю сфабриковані заради того, щоб змусити замовчати його критичну думку. Влада повинна негайно звільнити його", - заявив він.

Нагадаємо, Московський міськсуд в понеділок, 25 вересня, продовжив термін арешту журналісту Роману Сущенко ще на два місяці - до 30 листопада 2017 року. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з безпідставним вмістом Сущенко під вартою за фіктивним звинуваченням.