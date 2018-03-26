МЗС перевіряє можливу наявність українців серед жертв пожежі у Кемерові

Консул у Новосибірську намагається з'ясувати громадянство осіб, які загинули під час пожежі.

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу наявність українців серед жертв пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» у Кемерові.

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Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи могли бути серед загиблих і постраждалих внаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі «Зимова вишня» в Кемерові громадяни України», - сказав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в торгово-розважальному центрі в Кемерові почалася вдень 25 березня. За даними МНС, загоряння виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр і дитячі ігрові майданчики.

Кількість жертв пожежі вже досягла 53 осіб, серед них – 9 дітей, ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

В рамках розслідування справи про пожежу в ТРЦ вже затримано 4 осіб.