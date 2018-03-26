У Кемерові розбирають завали згорілого ТРЦ: понад 50 жертв, тривають пошуки ще 16 осіб
Рятувальники виявили на місці пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові тіла 53 загиблих.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в оперативному штабі.
"В районі кінотеатру виявлені тіла ще п'яти загиблих. Загальне число загиблих становить 53 людини", - сказав представник штабу.
Він також повідомив, що 12 людей доставили в лікарні, а 36 постраждалим надали допомогу амбулаторно.
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У штабі зазначили, що наразі ведуть пошуки ще 16 осіб. "Вони можуть перебувати в кінозалах, які з четвертого поверху просіли на третій", - пояснив співрозмовник агентства.
Заступник глави МНС Владлен Аксьонов раніше повідомив про загибель 48 осіб.
Аксьонов також повідомив, що обстеження будівлі показало збереження осередків тління в окремих приміщеннях. "Два з трьох кінозалів обвалилися з четвертого на третій поверх", - додав він.
Глава МНС Росії Володимир Пучков відзначив, що це найважча ділянка роботи. "Я поставив завдання створити ще дві додаткові ділянки проведення пошукових робіт", - повідомив він.
В оперативному штабі повідомляли, що пожежу в торгово-розважальному центрі ліквідували, почався розбір завалів.
Чотирьох людей затримали у кримінальній справі про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня", в їх числі - орендар приміщення, де виникло займання.