ДСНС проведе масштабну перевірку в Україні після трагедії в Кемерові

Глава уряду запевнив, що буде жорстокий контроль по всій країні.

Кабінет міністрів України сьогодні дає доручення Державній службі з надзвичайних ситуацій провести масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, місць скупчення людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Глава уряду нагадав, що Кабмін раніше прийняв рішення, щоб дозволити ДСНС перевіряти школи, садочки, місця скупчення людей на предмет безпеки.

"Але очевидно, що цю роботу потрібно розширити, і сьогодні ми даємо від уряду доручення МВС, ДСНС спільно з іншими органами влади, місцевими органами влади розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, дитячих клубів", - сказав він.

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Гройсман також закликав власників таких закладів зробити самоперевірку, і зробити все, щоб був належний рівень безпеки.

"Я закликаю всіх максимально швидко перевірити, встановити проблеми і усунути їх... Я думаю, що через місяць зробимо інформацію публічною щодо перевірок. Також в дорученні буде забов'язано ДСНС зробити публічний реєстр відповідності закладів заходам безпеки", - сказав він.

Гройсман висловив співчуття родинам жертв трагедії у Кемерово, наголосивши на необхідності контролю, щоб подібне не трапилося в жодному українському місті.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, загоряння виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр і дитячі ігрові майданчики.

За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 осіб, зокрема багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих стверджують, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство.