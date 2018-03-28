Названа остаточна кількість жертв пожежі в Кемерові

Загинули 64 людини, безвісти зниклих немає.

Російська влада не має даних про громадян, зниклих без вісті в результаті пожежі в торговому центрі в Кемерово. Загальна кількість жертв - 64 людини.

Про це повідомив заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов, передає "Інтерфакс".

"Зниклих без вести немає. Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", - сказав Аксьонов.

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Він зазначив, що "упізнані 27 осіб, з шести необхідно провести додаткову експертизу".

У свою чергу віце-губернатор Кузбасу Володимир Чернов зміг відповісти на питання, чому в Слідчий комітет надійшли заяви про 67 зниклих без вести.

"Слідча група Слідчого комітету працює у відповідності з тими вимогами, які у них є. Ми теж бачимо ось ці невеликі цифри по суперечності. Найімовірніше, на якомусь етапі вони (цифри) будуть зіставлятися, чому Слідчий комітет робить такі висновки. Поки офіційна цифра - 64 (загиблих)", - сказав Чернов.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». Загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.