Київ заполонили анімоджі: що відбувається?

27 березня Пасаж на київському Хрещатику перетворився на анімаційне місто, тому що перехожі масово робили свої віртуальні копії, перетворюючись на анімоджі.

Вся справа в тому, що COMFY та компанія Samsung вирішили бадьоро закликати весну та продовжити серію гучних заходів на честь презентації новенького флагману Galaxy S9 та S9+.

Пройти повз центр Києва неможливо було нікому, бо кожен хотів побачити свою анімоджі-модель. Все, що для цього було потрібно — зробити AR Emoji за допомогою камери Galaxy S9 чи S9+ і дочекатись, поки на вставленому величезному екрані з’явиться власна віртуальна візуалізація.

А далі усі вигадували власні сюжети, робили кумедні селфі в мультяшних образах, перетворювали фото на GIF-анімації та ділилися ними у соціальних мережах. За кілька годин більше ста людей зробили свої анімоджі і не даремно! Адже серед учасників був розіграний новенький Samsung Galaxy S9+. Для бажаючих також спробувати себе у віртуальній реальності можна обрати свій Samsung Galaxy S9 або S9+ в чорному, сірому або ліловому кольорі в COMFY. Експериментуйте та відкривайте нові межі!

Наймолодшій учасниці розіграшу було 2 рочки, а найстаршому - 81 рік. Дідусь прийшов на веселе дійство та відсвяткував зі всіма свій день народження. Переможницею акції стала студентка Дарина Ангельська, яка зізналась, що давно є прихильницею Samsung і тому неймовірно зраділа своїй перемозі.

І це ще не все. Якщо хтось з учасників губився у віртуальному місті, його рятувала камера Galaxy S9 і S9+. Треба було лишень навести її на дорогу чи конкретний об’єкт поблизу, й смартфон показував точне місцезнаходження та «пояснював» всю інформацію про місцевість.