Луганська область потерпає від дефіциту електроенергії - Москаль

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Адміністрації президента заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

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Він зазначив, що українська влада відновлює зруйновану інфраструктуру в області, однак, терористи знову виводять її з ладу.

“Я відновив світло, що було знищене бойовиками, тепло, газ, воду. Вони знову все поперебивали, повідключали”, - сказав Москаль.

Також він додав, що терористи не дають можливості ремонтним бригадам зайнятися відновленням мереж на своїй території. Зокрема, було вбито п'ять електриків Луганської енергетичної компанії, а трьох поранено.

Також Москаль розповів, що на Рада національної безпеки і оборони порушила питання дефіциту електроенергії на Луганщині: “Внаслідок бойових дій, ми відключені від єдиної енергосистеми. ДТЕК має потужності на місці, але виробляє всього 350 мегават при потребі області у 500”.

Москаль додав, що вдалося спрямувати на потреби області додатково 40 мегават з Лисичанського НПЗ, який наразі не працює, а також запустили Сєверодонецьку теплоелектростанцію, яка може виробити до 80 мегават.

Водночас Москаль зазначив, що для повного завантаження генеруючих потужностей на Луганщині немає в достатній кількості вугілля. Компанія ДТЕК не може доставити вугілля зі своїх шахт до електростанцій через зруйновані комунікації.

Окрім того Москаль розповів, що диспетчерська, що контролює розподіл електроенергії по області, знаходиться у Горлівці під контролем терористів, які відключають електроенергію на територіях, підконтрольних українській владі.