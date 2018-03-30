"Можу собі дозволити": Жебрівський розповів, звідки у нього гроші на відпочинок в ОАЕ

Павло Жебрівський заявив, що заплатив податки і може собі дозволити відпочивати за тисячу доларів в день.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що може дозволити собі відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Мирнограде, повідомляють "Новини Донбасу".

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"1,5 мільйона – дивіденди, 1 мільйон гривень – матеріальна допомога від підприємства, на якому я є акціонером. Приблизно 600 тисяч [рік] заробітна плата, 600 тисяч у дружини зарплата і так далі", – сказав глава Донеччини.

"Я на день народження на 5 днів поїхав відпочити, якийсь чоловік сфотографував, і всі сайти показали, як Жебрівський за тисячу доларів в день може собі дозволити. Так, можу! Я за це заплатив податки", – заявив він. День народження Павла Жебрівського 21 березня.

Нагадаємо, 22 березня Сергій Іванов опублікував у Facebook фотографії Жебрівського з відпочинку в ОАЕ, зазначивши, що номер у п'ятизірковому готелі One&Only Royal Mirage Dubai коштує близько тисячі доларів.