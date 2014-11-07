З Юсуповського палацу в окупованому Криму почали викрадати картини
Шість картин, викрадених два дні тому з Юсуповського палацу в окупованому Криму, поліцейські виявили при перевірці багажника одного з автомобілів в Ялті.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу управління МВС. Четверо кримчан, підозрюваних у скоєнні крадіжки, затримані.
"Зловмисники були затримані правоохоронцями в Ялті, коли намагалися вивезти в автомобілі викрадене майно. При огляді машини в багажнику було виявлено шість картин", - уточнили у відомстві.
Картини були викрадені в ніч з 5 на 6 листопада. "За попередніми даними, передбачувані підозрювані вночі проникли в музей, зламавши двері. Викрадені картини замотали в ковдру і залишили місце злочину, - розповіли в МВС окупованого Криму. - Інше майно музею викрадено не було, оскільки, зі слів затриманих, вони спеціалізувалися тільки на живописі".
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Зараз уточнюється вартість викрадених цінностей і встановлюються можливі канали збуту картин і причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів. За фактом викрадення картин порушено кримінальну справу.
Раніше повідомлялося, що Юсуповський палац був націоналізований владою окупованого Криму.