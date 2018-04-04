В Одесі у місцевого жителя знайшли зброю і наркотики

Під час обшуку в квартирі чоловіка співробітники прокуратури і поліції вилучили наркотичні засоби, світлошумові гранати військового призначення, бойову гранату РГД-5 і бойовий пістолет.

В Одесі під час обшуку правоохоронці вилучили у місцевого жителя зброю і наркотики.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Одеська місцева прокуратура № 4 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 309, ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів; незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами").

Під час обшуку в квартирі на вул. Давида Ойстраха співробітники прокуратури і поліції вилучили наркотичні засоби, пристосування для їх виготовлення, а також - світлошумові гранати військового призначення, бойову гранату РГД-5 і бойовий пістолет з патронами.

Правоохоронці затримали чоловіка, вирішується питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні кримінального злочину.