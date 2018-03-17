В Одеській області затримали двох осіб за підозрою в збуті зброї і боєприпасів

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів продажу перероблених пістолетів Stalker, глушника і понад сотню патронів різного калібру.

В Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали двох осіб за підозрою в збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління СБУ, правоохоронці встановили, що двоє жителів Одеси і АР Крим незаконно реалізовували вогнепальну зброю «клієнтам», яких підшукували в кримінальному середовищі.

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів продажу перероблених пістолетів Stalker, глушника і понад сотню патронів різного калібру.

Співробітники СБУ затримали місцевого жителя при спробі продажу пістолета системи «Наган».

«Затримано також його спільника, у якого правоохоронці виявили близько 300 патронів калібру 7,62 мм», - повідомили в прес-службі.

Першому затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про повідомлення про підозру другому фігуранту справи та обрання запобіжного заходу.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами"), встановлюються інші особи, причетні до цього злочину.