Під Полтавою поховали звільненого з Росії політв'язня Юрія Солошенка (фото)

На прощання із Солошенком приїхав кремлівський заручник Геннадій Афанасьєв

Сьогодні, 6 квітня, на кладовищі в селі Розсошенці під Полтавою поховали кремлівського заручника 75-річного Юрія Солошенка, екс-директора полтавського військового заводу "Знамено".

У нього було онкозахворювання. Він помер 4 квітня вдома у Полтаві, передає Gazeta.ua.

Попрощатися із Солошенком прийшли понад 50 людей - рідня і найближчі колеги. Не було жодного представника влади. Від пПорошенка передали вінок. Ховали у відкритій труні з темного дерева. Біля могили постійно була дружина Вікторія Миколаївна і двоє синів - Олександр і Владислав. Люди принесли букети троянд. На прощання приїхав кремлівський заручник Геннадій Афанасьєв.

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"Хвороба забирала сили, але він нічого не просив, не жалівся. Говорив, що все добре. Дуже образився, коли я почав збирати гроші на дорогущі ліки. Вперше мене посварив, почав вередувати, що не може брати у людей гроші. Хотів бути сильним, важко приймав допомогу. Я закінчив книгу, яку через місяць-два видадуть. Там дві глави про Юрія Даниловича, адже знайомство із цією людиною - визначний епізод мого життя. Постійно згадую, коли нас відпустили із в'язниці додому до України. В літаку Юрій Данилович розчулився, сльози текли, казав: "Невже я ще комусь потрібен, що по мене літак послали". Сказав, що Росія його перевчила, змусила подивитись на світ інакше. Його слова "Прощай, немытая Росія" стали крилатими", - сказав Афанасьєв.

Юрія Солошенка мали поховати на Алеї Героїв на Полтавському міському кладовищі. Так розпорядився Петро Поршенко, кажуть присутні. Та чомусь поховання перенесли на цвинтар у Розсошенцях. Могилу вирили у віддаленому 131-му секторі біля траси Полтава-Олександрія.

Як повідомляв УНІАН, звільнений з Росії політв'язень Юрій Солошенко помер 4 квітня на 76 році життя, у нього було онкологічне захворювання.