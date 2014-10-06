Кримські татари будуть обирати новий Меджліс у Стамбулі
Черговий з’їзд курултаю кримськотатарського народу, на якому планують обирати новий склад Меджлісу, можуть провести у Стамбулі.
Про це на прес-конференції заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Еспресо.TV.
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За його словами, у зв’язку з окупацією Криму і репресіями проти кримських татар розглядалося 2 можливих місця проведення курултаю – Херсон чи Київ.
Однак, за словами Мустафи Джемілєва, російські окупанти можуть не пустити назад у Крим учасників курултаю. Тому як варіант зараз розглядається питання проведення з`їзду у Стамбулі. Разом з тим, Мустафа Джемілєв зазначив, що нема ніякої гарантії того, що і після зїзду у Стамбулі кримських татар можуть пустити назад до Криму.
Найближчими днями лідер кримськотатарського народу планує обговорити це питання з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.