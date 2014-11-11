У Керчі переходять з м'яса на рибу

Як повідомляє кореспондент сайту Крим.Реалії,торговці м'ясом скаржаться, що обсяги продажів у них значно скоротилися, після того як ціни на хамсу впали.

«Як хамса пішла, м'ясо практично не беруть. Всі перейшли на рибу», - розповів кореспонденту сайту Крим.Реалії один з підприємців Керчі.

Кілограм яловичини на ринку коштує від двохсот рублів, в той час як свіжа хамса вже продається за п'ятдесят, «вчорашню» можна купити за 30-40 рублів.

Улюблена керчанами риба подешевшала тиждень тому. До цього ціни на хамсу були чи не рекордними: 150 - 200 рублів за кілограм.

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Для продажу хамси керченська влада виділила додаткові торгові місця у різних районах міста.

Рибалки тим часом скаржаться на відсутність ринків збуту: український закритий, а на російський не пускають місцеві бізнесмени.

Як повідомлялося раніше, в анексованій Керчі оголосили про вилов понад 100 тонн азовської хамси з початку осінньої путини. В цьому році масовий вилов хамси розпочався з 15 жовтня.