В Миколаєві 12 квітня збираються АТОшники

Щорічна Конференція організацій учасників бойових дій і ветеранів АТО пройде в Миколаєві.

Обласна Спілка учасників і ветеранів АТО "СХІД" повідомляє про проведення щорічної IV Всеукраїнської конференції організацій учасників бойових дій і ветеранів АТО, яка відбудеться в четвер 12 квітня в місті Миколаєві,вул. Потьомкінська, 118 (конференц-зал «Розвиток», БЦ «DiplomatHall»). Конференція розпочнеться о 10:00 годині, реєстрація учасників з 9:00.

Як зазначено на сторінці Спілки в Facebook, учасники конференції вже вчетверте збираються, щоб вшанувати пам'ять загиблих побратимів - Героїв АТО та обговорити сьогоднішні досягнення, майбутні плани та нагальні проблеми.

«Ветерани, які зараз повертаються з АТО, повертаються з надзвичайно загостреним відчуттям справедливості, з надією на зміни і з вірою в те, що все, що там відбулося, було не дарма», - повідомляється на сторінці.

Учасники бойових дій та ветеранів АТО обурені тим, що де-юре в нас ветеран АТО - це герой, захисник і патріот, натомість реальність зовсім інша. З поверненням додому в багатьох розпочинається нова битва – паперова, битва з бюрократами за «ГАРАНТОВАНІ» державою гарантії соціального захисту».

Організатори Конференції зазначають, що держава, уособлена численними чиновниками-бюрократами, не надто поспішає надавати ветеранам заслужені соціальні гарантії та пільги.

«Особливо важко дається пільгове виділення землі учасникам АТО, забезпечення житлом сімей загиблих воїнів. Українська медицина не справляється з безкоштовним зубопротезуванням, безкоштовними ліками за рецептом лікаря та санаторно-курортними путівками для АТОвців. Відповідь завжди одна – немає коштів. Ще одна вкрай важлива проблема - це відсутність роботи в регіонах і брак можливостей для самореалізації», - написано в повідомленні Спілки.