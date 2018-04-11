У Дніпрі затримали кримінального авторитета "Азіма"

Під час обшуку за місцем тимчасового мешкання чоловіка поліцейські вилучили предмет схожий на гранату Ф-1 із запалом, рацію, речовину, схожу на наркотичну.

У Дніпрі поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько «Азім», який за повернення викраденого у місцевої жительки автомобіля Toyota Prado вимагав 10 тис. доларів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Згідно з повідомленням, 9 квітня матеріал за даним фактом зареєстрували в ЄРДР за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, а вже наступного дня підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Під час обшуку за місцем тимчасового мешкання чоловіка співробітники кримінальної поліції вилучили предмет схожий на гранату Ф-1 із запалом, рацію, речовину, схожу на наркотичну. Також правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб.

Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території області.