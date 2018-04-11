У Дніпрі затримали кримінального авторитета "Азіма"

15:35, 11 квітня 2018
Суспільство
1317
Нацполіція України

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Читайте такожНа Львівщині поліція заарештувала грабіжників, які напали на підлітків

Згідно з повідомленням, 9 квітня матеріал за даним фактом зареєстрували в ЄРДР за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, а вже наступного дня підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Під час обшуку за місцем тимчасового мешкання чоловіка співробітники кримінальної поліції вилучили предмет схожий на гранату Ф-1 із запалом, рацію, речовину, схожу на наркотичну. Також правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб.

Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#Дніпро