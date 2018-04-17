Журналісти дізналися що насправді пропонують під виглядом елітної імпортної косметики (відео)

Нібито подарункові косметологічні процедури виявилися занадто дорогими і щоб їх оплатити жінок примушували брати кредити.

Косметичні процедури, які розоряють гаманець та нищать здоров’я. Легендарна косметична афера знову в Україні.

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Як ідеться в сюжеті програми "Гроші", жінкам у салонах краси навязували ізраїльську косметику "ДеШелі". Але потім вона виявлялася зовсім не ізраїльською, а місцевого розливу до того ж сумнівної якості. Журналісти розповіли, що ця косметика викликає алергію і навіть опіки - і все це пропонують клієнткам у кредит.

Постраждалі розповідають, що процедура була нібито подарункова, а потім виявилося, що клієнтка заборгувала косметологічній фірмі купу грошей за послуги які треба оплатити тут і зараз.

Олена Боровик захищала постраждалих жінок від рук горекосметологів. "Як тільки споживачі подавали до суду, компанія відразу змінювала назву", - каже вона і показує документи, які свідчать, що тепер фірма називається "Хікарі", але це "ДеШелі" тільки в новій обгортці.

Журналісти "Грошей" проводять експеритмент - до одеського салону можна потрапити лише за рекомендацією. Спочатку проводять діагностику, в ході якої косметолог переконує, що шкіра журналістки буквально вмирає і оживити її можливо тільки ізраїльською косметикою "Хікарі".

Повний догляд за підрахунками фірми мав обійтися журналістці в 19 316 грн. Вона почала пояснювати, що грошей не має, на що їй відразу запропонували оформити кредит на 20 тис грн, а до кабінету збіглося ледве не все керівництво салону. Там готові видати гроші навіть без оригіналів документів, вимагають тільки код.