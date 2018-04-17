"Гроші" з'ясовували, чи покарали тих, хто годував дітей у Житомирі отруєним м’ясом

Попри викриття, чиновники запевняють, що м'ясо було якісним, але розслідування ще триває.

Два роки поспіль маленьких вихованців садочків та шкіл Житомиру годували м’ясом, нашпигованим невідомими хімікатами.

Цим викриттям напередодні Нового Року батьків шокувала Служба безпеки України, йдеться в сюжеті програми "Гроші" на телеканалі 1+1.

"99% свіжини в Україні накачані спеціальною хімією, яка здатна збільшити вагу стейка чи курячої гомілки на 30-50%. Хімія ця звісно заборонена, але що може зупинити комерсанта, який може отримати додаткові 300% прибутку. "Наколоте" м'ясо поставляють навіть у школи і дітсадки, і наварюють на цьому мільйони", - йдеться в сюжеті.

Попри викриття, чиновники запевняють, що м'ясо було якісним, але розслідування ще триває.

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Власницею і директором фірми "Тендер-гра" є Оксана Романенко - донька заступниці начальника управління Житомира Світлани Ковтуненко, яка також є членом тендерного комітету і тому в курсі всіх освітніх закупівель міста. Фірма "Тендер-Гра" консультує всі школи і садочки міста, допомагаючи ефективно витрачати державні гроші.

Втім, консультації можуть бути фіктивними, стверджують у поліції. Тобто, за даними слідства, послуг донька чиновниці насправді не надавала. Всю паперову роботу замість її фірми вели чиновники мерії та самі працівники садочків.

Утім, карна справа не заважає фірмі продовжувати заробляти. Чи не кожного дня на рахунки "Тендер-Гри" продовжують надходити бюджетні гроші. Загалом - це майже мільйон гривень.

Тим часом, слідство розбирається, як саме чиновниця може впливати на своїх підлеглих, заганяючи до фірми своєї доньки. Утім, самі клієнти цієї фірми заперечують, що їх змушують співпрацювати з цією фірмою.