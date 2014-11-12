У Дніпропетровську створять бізнес-центр для переселенців з Донбасу

Дніпропетровська облдержадміністрація ініціює створення бізнес-центрів для переселенців із зони АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, директор департаменту економічного розвитку ОДА Олег Кужман сьогодні на прес-конференції повідомив, що відповідне рішення розглядатиметься на черговій сесії Дніпропетровської облради.

«Сьогодні бізнесменам-переселенцям важко, тому що на Донбасі залишилися їх трудові колективи та основні кошти. Їх необхідно підтримати, надати певні пільги. Ми створимо на Дніпропетровщині умови, щоб ці розумні та активні люди залишалися у нас, працювали на благо нашого регіону та сплачували тут податки», - зазначив Кужман.

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За його словами, бізнес-центр буде оснащений необхідною оргтехнікою та матиме бухгалтерію. Також переселенцям-бізнесменам надаватимуться безкоштовні юридичні консультації та допомогу в реєстрації підприємств.

Директор департаменту зазначив, що наразі активно ведуться переговори з регіональними структурами щодо виділення приміщень для потужностей переселенців-підприємців.

«Ми зараз працюємо з кількома організаціями, які не використовують певні площі, для того, щоб підприємці з Донецької та Луганської областей могли продовжити тут свій бізнес. Наразі вже є пропозиції перенести на територію області виробництво металопластикових виробів, промислових виробів, групи товарів харчової та переробної промисловості», - уточнив Кужман.

Сьогодні в регіоні вже зареєструвалося більше 2 тис. суб'єктів підприємницької діяльності, що переїхали до Дніпропетровської області.