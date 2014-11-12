До суду направлено 7 справ за злочини проти активістів Майдану

Як повідомили в прес-службі президента, про це заявив генеральний прокурор Віталій Ярема на нараді глави держави Петра Порошенка з керівниками силових відомств.

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За словами генпрокурора, триває розслідування злочинів, скоєних проти автомайданівців. До відповідальності притягнуто 5 працівників ДАІ, у провадженні перебувають ще 27 справ проти 7 працівників автоінспекції.

Як йдеться у повідомленні, доповідаючи про хід розслідування злочинів проти учасників протестів на Майдані Незалежності та про результати взаємодії з Міжнародним кримінальним судом, Віталій Ярема також поінформував, що до Києва прибув представник міжнародного прокурора, який знайомиться з матеріалами справ, після чого вони будуть передані до Гааги.

Він додав, що триває розслідування масового розстрілу людей на вулиці Інститутській і активістів у Маріїнському парку на вулиці Грушевського.