Силовики приховують правду про події на Майдані - Москаль

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю журналістам.

“Окрім начальника медичної служби МВС, лукавили всі. Але вся ця брехня вона вилізе”, - сказав Москаль.

Також він розповів, що у нього є декілька версій загибелі правоохоронців та майданівців в ході протистоянь на Майдані Незалежності.

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“Це могли бути штатні співробітники оперативних служб, одягнені під майданівців, могли бути і деякі майданівці, які не входили до жодної організації, що були на Майдані. Коли “альфівці” кажуть, що не бачили озброєних людей на Майдані, вони обманюють. Хто ж тоді стріляв? Виходить, що або стріляли їхні, і вони їх “не бачили”, або стріляв хтось інший і вони не могли їх не бачити, бо задача снайпера - вишукувати в натовпі людей зі зброєю, які становлять загрозу”, - сказав Москаль.

Як повідомляв УНІАН, під час протистояння у Києві 18-20 лютого загинуло більш як 80 осіб та сотні отримали поранення, найбільше з яких 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Раніше повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию. Серед загиблих, в тому числі від поранень у голову, були працівники спецпідрозділу МВС "Беркут". Пізніше, більш як 20 поранених померли в лікарнях.

3 квітня голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що 19 лютого у будівлях на вулиці Костьольній, вулиці Хрещатик, 7/11 працювали снайпери — 7 офіцерів “Альфи”.

Вони продовжували діяти і 20 лютого додатково виставивши снайперські пости в будинку Адміністрації президента.

Як зазначив Наливайченко, наразі допитується керівництво “Альфи”, окремі учасники спецпідрозділу, вони співпрацюють зі слідством, інша частина бійців “Альфи” разом із співробітниками “Беркуту” втекла до Криму і зараз є важливим повернути їх і допитати.

Наливайченко також повідомив, що так звана антитерористична операція була запущена колишнім головою СБУ Олександром Якименком у тісній співпраці з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком за безпосередньою участю колишнього президента 18 лютого о 23.00.