У Києві суд розпочав розгляд справи щодо причетності Попова й Сівковича до розгону Євромайдану

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд справи за обвинуваченням екс-голови КМДА Олександра Попова та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича у причетності до розгону Євромайдану 30 листопада минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, на судовому засіданні присутній Попов зі своїм адвокатом, а інтереси Сівковича за його відсутності представляє захисник.

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Також на засідання з'явились потерпілі і свідки у справі щодо розгону Євромайдану.

Головуючим у судовому засіданні є слідчий суддя Кристина Тарасюк.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

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14 грудня тодішній генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Сівковичу, голові КМДА Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

12 лютого стало відомо, що кримінальне провадження щодо Попова та Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.

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Пізніше в прокуратурі Києві уточнили, що суд закрив кримінальне провадження стосовно Попова, Сівковича, Коряка та Федчука на підставі закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

14 березня поточного року Апеляційний суд м. Києва скасував вказане рішення та направив справу на новий розгляд до Печерського районного суду.