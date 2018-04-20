Смертельне ДТП у Кривому Розі: обвинувачення просить взяти підозрюваного під варту

У ході засідання суду оголошено технічну перерву.

Сторона обвинувачення у резонансній справі про ДТП у Кривому Розі просить суд про взяття підозрюваного під варту на період досудового розслідування без права внесення застави.

Як повідомляє сайт 0564, обвинувачення мотивує своє клопотання деякими обставинами: 1) підозрюваний Олександр Волков є уродженцем Білорусі, тому може покинути Україну; 2) може впливати на свідків.

Читайте такожСуд щодо моторошної ДТП у Кривому Розі: водія Mazda привезли під конвоєм, йому на засіданні стало зле (фото)

Захисник Олександра Волкова поцікавився, чому на лаві підсудних опинився лише один підозрюваний?

Представник звинувачення відповів, що слідчі заходи тривають.

В ході засідання суду оголошено технічну перерву.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса 8 людей загинуло, 16 осіб були госпіталізовані.

18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний потерпілий.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

У той же день поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Маzdа, який спричинив смертельне ДТП.