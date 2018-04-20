"Жесть": з'явилося моторошне відео перших хвилин після ДТП у Кривому Розі, яка забрала дев'ять життів (18+)

Аварія в Кривому Розі, внаслідок якої загинули дев'ятеро людей, сталася 17 квітня.

З'явилося нове відео наслідків смертельної ДТП у Кривому Розі, в результаті якої загинули 9 осіб.

Зняте очевидцем на місці аварії відео на своїй сторінці у Facebook показав журналіст Влад Антонов.

"Кривий ріг. Відео 21+. Всім пох... Ще немає ні швидкої, ні рятувальників. Всі їдуть повз. Ніхто не зупиняється навіть... Поки поруч перед носом помирають люди. У "Мазди" оглядають пошкодження. Жесть", – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.