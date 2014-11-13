Кількість переселенців з окупованого Криму та зони АТО перевищила 461 тисячу

В Україні зареєстровано понад 461 тисячу внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та Автономної Республіки Крим, з них - понад 127 тисяч дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Альона Терещенко.

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"За медичною допомогою за весь період, починаючи з травня, до закладів охорони здоров'я як стаціонарних, так і амбулаторних звернулось 134 тисячі 303 особи, що становить 34,7% від всіх зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб", - повідомила вона.

Терещенко також зазначила, що медичний огляд у закладах охорони здоров'я пройшло понад 115 тис. осіб, що становить понад 25% від усіх зареєстрованих осіб з внутрішньо переміщених осіб.

Вона також проінформувала, що у переселенців народилось 1743 немовлят.