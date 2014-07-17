Порошенко наклав вето на закон про допомогу переселенцям з Криму та сходу України

В пропозиціях до проекту, розміщених на офіційному сайті Верховної ради, президент пояснює, що не може підписати закон через ряд причин.

Він зауважує, що, серед іншого, закон не визначає порядок надання державної допомоги вимушеним мігрантам, не забезпечує скоординованої і відповідальної роботи органів державної влади, місцевого самоврядування та їх взаємодії з громадськістю у цьому напрямі, не відповідає міжнародним стандартам захисту внутрішньо переміщених осіб.

На думку президента, закон має декларативний характер: «здебільшого складається з бланкетних норм, які переадресовують до правового регулювання ключових питань іншими законами, майбутніми рішеннями Кабінету міністрів України, іншими підзаконними актами».

Читайте такожУ Пущі-Водиці біженцям відключили газ за несплатуПорошенко наголошує, що Закон "Про правовий статус осіб, які вимушено залишили місце проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на території України" не забезпечує створення цілісного механізму надання допомоги та захисту державою прав і законних інтересів вимушених переселенців, містить положення, що не відповідають конституційним принципам гарантій прав громадян, суперечать Конституції України та законодавчим актам України.

Читайте такожПереселенці починають повертатися до Слов'янська та інших звільнених міст Донбасу - ГройсманЯк повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя та обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на території України (№4998-1).