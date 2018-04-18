В Одесі повернули в СІЗО госпіталізованого із залу суду директора табору "Вікторія", де загинули три дівчинки

Саркісяна доставили в лікарню, де йому надали необхідну допомогу. Потім його транспортували в СІЗО.

В Одесі госпіталізованого сьогодні із залу суду Петроса Саркісяна - директора спортивно-оздоровчого дитячого комплексу «Вікторія», в якому під час пожежі в 2017 році загинули три дівчинки, повернули в СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, фігуранта доставили в лікарню, де йому надали необхідну допомогу. Потім його транспортували в СІЗО.

Пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дітей.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик (Цокур), яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд постановив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів. Стосовно обох досудове розслідування завершено. Також завершено розслідування стосовно двох посадових осіб місцевого підрозділу ДСНС.

У числі фігурантів - обвинувачена у службовій недбалості колишній заступник міського голови Зінаїда Цвірінько.

10 квітня 2018 року Київський районний суд Одеси визнав потерпілими у справі про пожежу в таборі «Вікторія» 78 осіб.

Саркісян - єдиний фігурант, що перебуває в СІЗО. 18 квітня суд був змушений відкласти засідання у його справі в зв'язку з тим, що йому стало недобре.