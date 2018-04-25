Кривава ДТП у Кривому Розі: місцеві депутати відмовилися розглядати питання перевірки перевізників
На сьогоднішній сесії міськради Кривого Рогу депутати відмовилися розглядати питання щодо перевірки приватних перевізників.
Перед початком сесії одна з депутатів запропонувала внести до порядку денного питання про те, щоб зайнятися перевіркою перевізників в Кривому Розі, повідомляє krivbass.city. Причиною цього часті ДТП за участю маршруток у місті, а також нещодавнє ДТП, в якому загинули 10 пасажирів маршрутки.
Читайте такожСтало відомо, скільки постраждалих у резонансній ДТП в Кривому Розі ще залишаються в лікарні"Ми вимагаємо перевірити дотримання умов договорів перевізниками на перевезення пасажирів, технічний стан транспорту, чи є страхування пасажирів, чи укладені трудові договори з водіями маршруток, наявність договорів про оренду. Про результати перевірок міськрада має відзвітувати на травневій сесії", - запропонувала депутат Людмила Бурман.
Проте за цю пропозицію проголосували лише 16 депутатів із 55 присутніх на сесії.
В свою чергу у Дніпрі поліція все ж влаштувала перевірки. Правоохоронці не знайшли жодної маршрутки, де б усе було гаразд. Водіям-порушникам поліцейські виписували штрафи - 680 гривень. Як повідомляє ТСН, з початку року на міських маршрутах зафіксували понад півтисячі порушень.
Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса. 8 осіб загинули на місці пригоди, ще двоє у лікарні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП. 20 квітня рішенням суду його взято під варту без права внесення застави.