Кривава ДТП у Кривому Розі: місцеві депутати відмовилися розглядати питання перевірки перевізників

Лише 16 депутатів із 55 присутніх на сесії підтримали ініціативу винести на порядок денний питання перевірки місцевих маршруток.

На сьогоднішній сесії міськради Кривого Рогу депутати відмовилися розглядати питання щодо перевірки приватних перевізників.

Перед початком сесії одна з депутатів запропонувала внести до порядку денного питання про те, щоб зайнятися перевіркою перевізників в Кривому Розі, повідомляє krivbass.city. Причиною цього часті ДТП за участю маршруток у місті, а також нещодавнє ДТП, в якому загинули 10 пасажирів маршрутки.

Читайте такожСтало відомо, скільки постраждалих у резонансній ДТП в Кривому Розі ще залишаються в лікарні"Ми вимагаємо перевірити дотримання умов договорів перевізниками на перевезення пасажирів, технічний стан транспорту, чи є страхування пасажирів, чи укладені трудові договори з водіями маршруток, наявність договорів про оренду. Про результати перевірок міськрада має відзвітувати на травневій сесії", - запропонувала депутат Людмила Бурман.

Проте за цю пропозицію проголосували лише 16 депутатів із 55 присутніх на сесії.

В свою чергу у Дніпрі поліція все ж влаштувала перевірки. Правоохоронці не знайшли жодної маршрутки, де б усе було гаразд. Водіям-порушникам поліцейські виписували штрафи - 680 гривень. Як повідомляє ТСН, з початку року на міських маршрутах зафіксували понад півтисячі порушень.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса. 8 осіб загинули на місці пригоди, ще двоє у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП. 20 квітня рішенням суду його взято під варту без права внесення застави.