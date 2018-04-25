Суд остаточно зняв арешт з майна сина Авакова

Рішення суду стосується двох квартир та трьох паркомісць Авакова-молодшого.

З нерухомості сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова, підозрюваного у причетності до розтрати державних коштів, остаточно знято арешт.

Як повідомляє «Громадське», відповідне рішення за результатом розгляду клопотання адвокатів ухвалив Солом'янський райсуд Києва.

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Зокрема, суд скасував арешт трьох машиномісць на підземній парковці у Києві на вул. Протасів Яр, 8.

Також знято арешт з шестикімнатної квартири площею 375 кв. метрів, а також ще однієї квартири у Харкові на вул. Мироносицькій, 22.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 31 жовтня минулого року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина.

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

26 грудня Солом’янський райсуд повернув Олександру Авакову паспорт для виїзду за кордон та зняв електронного браслета.