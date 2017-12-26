Суд повернув сину Авакова закордонний паспорт - ЗМІ
Олександр Аваков також просив відпустити його до Італії до 14 січня.
Солом’янський райсуд повернув Олександру Авакову паспорт для виїзду за кордон та зняв електронного браслета.
Про це повідомило ТСН.ua джерело в суді. Відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю, 22 грудня.
За словами джерела, Олександр Аваков також просив відпустити його до Італії до 14 січня.
За даними ТСН.ua, справу щодо закупівлі рюкзаків, в якій фігурує Олександр Аваков, можуть передати до суду до кінця січня 2018 року.
Читайте такожСуд зняв арешт з майна сина Авакова
Раніше повідомлялося, що 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.
Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина.
Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.
3 листопада директор НАБУ Артем Ситник заявив, що електронних браслетів для виконання рішення суду щодо сина Авакова немає. Однак пізніше Аваков-молодший повідомив, що йому все ж таки наділи електронний браслет.