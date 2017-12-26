Суд повернув сину Авакова закордонний паспорт - ЗМІ

Солом’янський райсуд повернув Олександру Авакову паспорт для виїзду за кордон та зняв електронного браслета.

Про це повідомило ТСН.ua джерело в суді. Відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю, 22 грудня.

За словами джерела, Олександр Аваков також просив відпустити його до Італії до 14 січня.

За даними ТСН.ua, справу щодо закупівлі рюкзаків, в якій фігурує Олександр Аваков, можуть передати до суду до кінця січня 2018 року.

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Раніше повідомлялося, що 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина.

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

3 листопада директор НАБУ Артем Ситник заявив, що електронних браслетів для виконання рішення суду щодо сина Авакова немає. Однак пізніше Аваков-молодший повідомив, що йому все ж таки наділи електронний браслет.