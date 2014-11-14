Джемілєв: кримських татар масово призиватимуть до армії Росії – BBC

За словами пана Джемілєва, під загрозу потрапляють навіть ті кримські татари, які не брали російські паспорти, передає BBC Україна.

"Зрозуміло, що служити в російській армії вони не будуть. Скоріше, розрахунок іде на вигнання татар з Криму", - вважає Мустафа Джемілєв.