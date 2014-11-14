Джемілєв: кримських татар масово призиватимуть до армії Росії – BBC

21:13, 14 листопада 2014
Суспільство
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Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що зараз кримських татар масово беруть на військовий облік, а з 1 січня почнеться призов до російського війська.

УНІАН

За словами пана Джемілєва, під загрозу потрапляють навіть ті кримські татари, які не брали російські паспорти, передає BBC Україна.

"Зрозуміло, що служити в російській армії вони не будуть. Скоріше, розрахунок іде на вигнання татар з Криму", - вважає Мустафа Джемілєв.

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