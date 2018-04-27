"Туристи "ломанулися": в мережі показали фото з Криму напередодні травневих свят

12:35, 27 квітня 2018
Суспільство
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На травневі вихідні в окупованому Криму "аншлагу" не спостерігається / фото twitter.com/KrimRt

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Про це свідчить знімок, опублікований на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в Twitter.

"Переправа, порт Кавказ прямо зараз. Травневі, купа вихідних в Росії. Ну, і туристи "ломанулись" до Криму", - йдеться у підписі до фото.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

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Теги: #Крим#вихідні#Першотравень