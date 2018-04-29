Перший літак з застряглими в Єгипті українськими туристами вилетів до Львова - МЗС

За даними офіційного представника Департаменту консульської служби МЗС України, наступні рейси заплановані в Київ.

Перший літак з українськими туристами, які після неодноразового перенесення рейсів другу добу в Шарм-ель-Шейху чекали вильоту, відбув до Львова.

Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив у Twitter.

«Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - в повітрі. Наступні рейси - в Київ», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в Facebook Департамент консульської служби МЗС поінформував, що 215 українських туристів, які другу добу очікують повернення у Львів з Шарм-ель-Шейха, вилетять до 18.00. Українці після неодноразового перенесення рейсів другу добу чекають вильоту в готелі.

Пізніше Кирилич повідомив, що туроператор планує авіарейси для українців з Шарм-ель-Шейха до Львова 21.00 28 квітня і в 2.30 29 квітня.

Пояснюючи ситуацію, в МЗС зазначили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air з 215 українськими туристами у Львів з аеропорту Шарм-ель-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, при цьому за певних причин не зміг полетіти в Україну і літак авіакомпанії Egypt Air, який був зафрахтований українським авіаперевізником.