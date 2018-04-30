Скандальна Фаріон зарахувала російськомовних громадян України до "розумово відсталих" - мережі бурхливо відреагували (відео)

Скандальна Фаріон переконана, що російськомовні українці - найбільша проблема нашої країни.

Колишній народний депутат від фракції "Свобода", "борець" за українську мову Ірина Фаріон назвала російськомовних громадян "розумово відсталими зрадниками" і "найбільшою проблемою України".

В ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" вона заявила, що саме російськомовні українці притягли в країну війну, передає "Обозреватель".

"Чому вони живуть в Україні й розмовляють мовою окупанта? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога? Путін прийшов їх звільняти. Вони притягли сюди війну! Де у нас зараз війна? Там, де були російськомовні громадяни. Це Луганська, Донецька області і Крим. Ми маємо третину окупованого Донбасу. Ми маємо повністю анексований Крим. Чому? Там була російська церква, російська культура і російська мова. Вони розумово відсталі, ці російськомовні!" - не стримуючи емоцій, сказала скандальна Фаріон.

Вона послалася на останню соціологію, згідно з якою "в Україні живе 5,5% етнічних росіян".

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"Це не просто етнічні росіяни, це діти колонізаторів. Це окупанти на нашій з вами землі!", - вважає екс-нардеп.

При цьому Фаріон додала, що російськомовні українці - "гібриди і не мають права називатися українцями".

"Російськомовні українці - найбільша проблема України. Це відступники, зрадники, ренегати. Хто вам заважає вивчити українську мову? Ваша тупість? Ваш примітивізм? Ваш конформізм?... Російськомовні українці - це не українці, вони гібриди. Нехай підійдуть до дзеркала і запитають себе, за що вони так паплюжать українську землю?", - продовжила колишній нардеп.

Вона також запропонувала, як "вирішити проблему" російської мови в Україні.

"Допоможе соціальний ліфт. Не дати освіти та роботи! Защебечуть миттєво. І не реагувати на російську мову. Вона повинна бути в Україні незрозумілою. Тоді заговорять", - підсумувала скандальна "борець" за українську мову.

У мережі досить різко відреагували на слова колишнього депутата:

На думку екс-народного депутата від фракції «Свобода», саме російськомовні українці притягли в країну війну https://t.co/RcOxv8pgKZ#Україна#Фаріонpic.twitter.com/UO6cIUN8Ws — Новини Прибалтики і України (@RuBalticRu) April 30, 2018

Браття по розуму (Фаріон і лубянскіє): "Колишній народний депутат Верховної ради від фракції «Свобода» Ірина Фаріон в ефірі місцевого телебачення назвала «розумово відсталими» анчуроязычных громадян країн, назвавши їх «зрадниками» і «ренегатами»" — Glenn A. Rathn🇺🇦 (@GlennARathn) April 30, 2018

Раніше Фаріон заявила, що народні артисти України, які виступають в Росії, повинні бути депортовані з країни в товарному вагоні без вікон.