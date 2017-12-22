"Депортувати у товарному вагоні без вікон": Фаріон різко "пройшлася" по українських артистах, які виступають у Росії

Народні артисти України, які виступають в Росії, повинні бути депортовані з країни в товарному вагоні без вікон. Таку заяву зробила колишній народний депутат від ВО "Свобода" Ірина Фаріон.

Вона заявила, що вважає їх колаборантами, яких необхідно обов'язково депортувати в Росію, передає "Обозреватель".

Читайте такожОпубліковано відео як Фаріон била вудкою нацгвардійців, а Тягнибок кидався на силовиків

"Бажано в товарному вагоні. Не з тваринами, тому що тварини в порівнянні з ними – небесні створіння. В одному товарному вагоні. Без вікон, щоб ніхто не бачив цього потворності. І нехай там співають одне для одного", - додала Фаріон.

Раніше в бесіді з журналістами українська співачка Єлизавета Іванців, більше відома під сценічним ім'ям "Елка", яка переїхала в Росію, заявила, що для неї домівкою стала Москва.