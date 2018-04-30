На кордоні з Польщею напередодні травневих утворилася величезна черга (відео)

У спробі встигнути додому до свят люди простоюють у чергах на кордоні не менше 4-5 годин.

Перед травневими святами на українському кордоні спостерігається справжнє стовпотворіння з українських заробітчан. Люди повертаються в країну через пропускні пункти з країн Євросоюзу, влаштовуючи на кордоні бійки.

Про це пише "Страна.юа".

Напруженість виникла після того, як люди простояли в черзі, абсолютно не рухаючись кілька годин.

Зокрема, сотні людей стоять у черзі на пропускному пункті Шегині-Медика.

"Сотні людей застрягли але кордоні з Польщею на пішому переході в пропускному пункті Шегині-Медика. Після 4-5 годин стояння в черзі перед польським контрольно-пропускним пунктом, ще велика черга людей чекає їх перед українським", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники затримали чоловіка, який сховав у шкарпетках 25 тисяч євро. 56-річний українець намагався перевезти їх, уникаючи декларування.