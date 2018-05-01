Меджліс призначив уповноваженого у зв'язках із рідними політв'язнів Криму

У Меджлісі з'явився уповноважений з взаємодії з родичами політв'язнів Криму.

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза призначили відповідальним за взаємодію з родичами кримських політв'язнів.

Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook.

"Взаємодія з родичами політв'язнів Криму, незалежно від їхньої національності, а також з їхніми адвокатами з усіх питань, пов'язаних з їхнім захистом, у Меджлісі кримськотатарського народу покладено на заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза", – зазначається у повідомленні.

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Причиною впровадження нової посади став критичний стан кримського татарина, політв'язня Узеира Абдуллаєва, який вмирав в СІЗО Сімферополя через ненадання йому необхідної медичної допомоги.

Також раніше повідомлялося, що 26 квітня кримськотатарський бізнесмен Ресуль Веліляєв був заарештований і направлений з Криму в Московську в'язницю Лефортово. Причиною арешту стали знайдені в магазині, власником якого є Веліляєв, прострочені продукти.