Затриманого кримськотатарського бізнесмена Веліляєва етапували до СІЗО «Лефортово» - журналіст

За інформацією Лілії Буджурової, Ресуля Веліляєва звинуватили у збуті продуктів харчування, які не відповідають вимогам безпеки.

Кримськотатарського бізнесмена з Білогірська Ресуля Веліляєва після обшуку 26 квітня етапували до СІЗО «Лефортово» в Москву.

Про це в Facebook повідомила журналіст Лілія Буджурова.

«Ресуля Веліляєва силовики забрали з собою одразу після обшуку в його будинку, будинках всієї рідні 26 квітня. І цієї ж ночі етапували до Москви, в Лефортовську в'язницю», - написала Буджурова.

Вона зазначила, що це «дуже нестандартна навіть для Криму ситуація. У всіх, наприклад, у пам'яті, як прокуратура звинувачувала екс-віце-прем'єра Криму Рустама Теміргалієва в крадіжці 100 млн грн і більш як 300 кг золота з кримського відділення «Ощадбанку», але його не тільки не взяли під арешт, а й дозволили очолити представництво Татарстану в Казахстані.

Або інший, не такий оптимістичний, приклад з іншим віце-прем'єром Криму Олегом Казуріним. Його звинувачують в отриманні хабара в 27 млн руб., тримають під арештом і судять у Сімферополі».

За даними журналіста, Веліляєв відомий на півострові як солідний бізнесмен і меценат, який збудував, серед інших добрих справ, для Білогірська одну з найкрасивіших на півострові Соборну мечеть.

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«Як засновник Фонду Бекіра-Чобан-заде, який підтримує дослідження в історичній, літературній і мовознавчій сферах. Так, і ще: в політику він ніколи не ліз - ні до, ні після», - додала Буджурова.

За інформацією Буджурової, Веліляєва звинуватили у збуті продуктів харчування, які не відповідають вимогам безпеки.

«За знайдені (нібито) в магазині, який йому належить, прострочені продукти. І такі злочини, яких (якщо вони, дійсно, мали місце?) в кожному супермаркеті і кожному напівпідвальному гастрономі хоч греблю гати, в компетенції лише московського суду!», - написала вона.

За інформацією Буджурової, «суд» визначив Веліляєву запобіжний захід - арешт на 2 місяці, відбуватиме які він у «Лефортово», за статтею 238 ч.2 КК РФ. (Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт чи надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров у Facebook написав, що у тимчасово окупованому Криму співробітники ФСБ Росії проводять чергові обшуки в домівках кримських татар.

У Білогірську «російські окупанти вторглися з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Зери Веліляєвої, а також їхніх дорослих дітей, які проживають окремо», - зазначив він.

Чубаров додав, що одночасно обшуки проводилися в інших регіонах Криму в приміщеннях виробничих баз і десятків фірмових магазинів провідної кримської фірми з дистрибуції продуктів харчування в Криму «КримОпт», яка належить братам Веліляєвим.