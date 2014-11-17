Один житель Донецька загинув і 8 поранені при обстрілах на вихідних

Про це повідомляє міськрада Донецька. "За минулі вихідні дні-15 і 16 листопада отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості 8 мирних громадян, 1 людина загинула", - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині затримали групу бойовиків "ДНР"

В результаті артилерійських обстрілів 16 листопада пошкоджено житлові будинки та інфраструктура Київського району.

Сьогодні станом на 10.00 в Донецьку відносно спокійно, в районах - тихо. Системи життєзабезпечення міста продовжують працювати у штатному режимі.