Один житель Донецька загинув і 8 поранені при обстрілах на вихідних
10:23, 17 листопада 2014Суспільство
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Один житель Донецька загинула і восьмеро поранені в результаті обстрілів 15-16 листопада.
REUTERS
Про це повідомляє міськрада Донецька. "За минулі вихідні дні-15 і 16 листопада отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості 8 мирних громадян, 1 людина загинула", - сказано в повідомленні.
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В результаті артилерійських обстрілів 16 листопада пошкоджено житлові будинки та інфраструктура Київського району.
Сьогодні станом на 10.00 в Донецьку відносно спокійно, в районах - тихо. Системи життєзабезпечення міста продовжують працювати у штатному режимі.
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